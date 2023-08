Koffer weg oder verspätet: Was sind deine Rechte?

Du kommst endlich im Urlaub an, steigst aus dem Flieger und stellst fest: Dein Koffer ist nicht auf dem Gepäckband. Super ärgerlich! Welche Möglichkeiten hast du und was sind deine Rechte als Fluggast?

Leider passiert es immer wieder, dass Koffer am Flughafen liegen bleiben, wie gerade in München, oder irgendwo verloren gehen. Die Gründe sind total verschieden und können von Personalengpässen in der Gepäckabfertigung über eine hohe Schlagzahl an Flügen und Reisenden wie gerade in den Sommerferien bis sogar zum Wetter reichen.

So oder so: Für dich ist es leider super ärgerlich, wenn du betroffen bist und zwar selbst am Urlaubsort ankommst, dein Koffer aber nicht. Zum Glück hast du als Fluggast aber – ähnlich wie bei der Bahn – Rechte, wenn etwas schiefläuft.

Was kannst du tun, wenn dein Gepäck nicht ankommt?

Du stehst am Rollband und wartest und wartest und wartest. Aber von deinem Koffer ist keine Spur? Dann solltest du deiner Fluggesellschaft den Kofferverlust melden: Am „Lost and Found“-Schalter. Manche Airline-Anbieter haben dort auch ein „Notpaket“ hinterlegt, nach dem du fragen kannst, damit du trotz fehlendem Koffer ein paar Basics schon mal hast.

Wenn du deine Reise als Pauschalreise gebucht hast, sag schnellstmöglich dem Reiseleiter oder Reiseveranstalter Bescheid. Nur dann kannst du später auch einen Minderungsanspruch durchsetzen.

Verlorenes Gepäck gemeldet, und nun?

Wenn du die wichtigsten Basics wie Zahnbürste und Unterwäsche nicht im Handgepäck hattest, kannst du sie kaufen. Heb den Kassenbon unbedingt auf, dann kriegst du dafür Geld von der Airline zurück.

Wenn dein Koffer 21 Tage lang nicht wiedergefunden wird, gilt er als verloren. Die Airline, mit der du geflogen bist, muss dann Koffer und Inhalt bis zu einer Haftungshöchstgrenze der jeweiligen Fluggesellschaft erstatten. Laut Verbraucherzentrale liegt die derzeit bei etwa 1.600 Euro pro Person.

Es gibt aber zwei wichtige Dinge zu beachten:

Die Airline erstattet nur den Wert, den deine Gegenstände zum Zeitpunkt des Verlusts noch wert sind. Außerdem schließen viele Airlines in ihren Beförderungsbedingungen die Haftung für bestimmte Dinge aus: Elektrogeräte zum Beispiel, Bargeld oder auch Schmuck können da ebenfalls drinstehen. Wenn du diese Dinge trotzdem in deinem Koffer hattest, kann es sein, dass sich dein Ersatz-Anspruch deutlich mindert. Solche Sachen solltest du also grundsätzlich im Handgepäck transportieren, empfiehlt die Verbraucherzentrale.

Ganz wichtig: Besonders dringend benötigte Medikamente sollten unbedingt im Handgepäck transportiert werden, damit du gesundheitlich versorgt bist, falls dein Koffer Verspätung haben sollte.