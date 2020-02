Das sind die erfolgreichsten YouTube-Videos aller Zeiten

Bild: dpa/picture-alliance 14.02.2020 Gab's auch mal ein Leben ohne YouTube? Ja. Und das ist noch gar nicht soooooo lange her. An diesem Wochenende wird YouTube 15 Jahre alt. Die Plattform hat unseren Musikkonsum revolutioniert, den "Influencer" erfunden und ist längst Teil der Alltagskultur.

Mehr als zwei Milliarden Menschen nutzen jeden Monat das Videoportal – ein Fünftel der Weltbevölkerung. Damit stand YouTube im vergangenen Jahr auf Platz zwei der meistgenutzten Netzwerke weltweit - hinter Facebook. Drei Viertel der Deutschen sind auf der Plattform unterwegs. Jugendlichen hilft Youtube bei schwierigen Mathe-Hausaufgaben genauso wie bei der neuesten Flechtfrisur. Erwachsene nutzen die Plattform in allen möglichen Lebenslagen. Hobby-Heimwerker zeigen, wie man eine Waschmaschine anschließt, Technik-Nerds bewerten das neueste Tablet-Modell und Zeichentrickvideos helfen bei langen Zugfahrten mit Kindern. Die erfolgreichsten Videos bleiben allerdings Musikclips. Unter den fünf meist geklickten YouTube Videos aller Zeiten sind die ersten vier musikalisch!

Platz 1: Absoluter Spitzenreiter bei YouTube ist Luis Fonsi. Mehr als 6,6 Milliarden Aufrufe hat sein Video zu "Despacito" und damit zwei Milliarden mehr als Platz 2!



YouTube/LuisFonsiVEVO Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Platz 2: Herzlichen Glückwunsch an Ed Sheeran mit "Shape of You". Er erboxt sich mit über 4,6 Milliarden Aufrufen bei YouTube die Silbermedaille.

YouTube/Ed Sheeran Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

Platz 3: Ihr habt kleine Kinder? Dann kennt ihr dieses Video, denn die Zielgruppe dürfte noch Windeln tragen... Mehr als 4,5 Milliarden Aufrufe für den "Baby Shark Dance"

YouTube/Pinkfong! Kids' Songs & Stories Baby Shark Dance | Sing and Dance! | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children

Platz 4: Wiz Khalifa und Charlie Puth sind mit "See You Again" auf Platz 4 der am häufigsten geklickten YouTube-Videos gelandet. Der Song ist eine Hommage an den tödlich verunglückten Schauspieler Paul Walker, dem auch am Ende vom Film "Fast & Furious 7" mit dem Song ein kleines Denkmal gesetzt wird.



YouTube/Wiz Khalifa Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack

Platz 5: Ausnahmsweise mal etwas ohne Musik: "Masha und der Bär" ist eine russische Animationsserie und unglaublich erfolgreich auf YouTube - mit dieser Folge als Spitzenreiter. Über 4,2 Milliarden Aufrufe bedeuten Platz 5.

YouTube/Get Movies Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия)

Das erste YouTube-Video überhaupt Das erste Video auf YouTube war ziemlich unspektakulär. "Me at the zoo" (auf Deutsch: Ich im Zoo) ist gerade mal 18 Sekunden lang und zeigt einen jungen Mann mit dunklen Haaren vor einem Elefantengehege: Jawed Karim, einer der YouTube-Gründer. "Okay, also hier sind wir bei den Elefanten. An denen ist wirklich cool, dass sie wirklich, wirklich lange Rüssel haben…"

YouTube/jawed Me at the zoo

Das erste YouTube-Video mit mehr als einer Milliarde Klicks "Gangnam Style" von Psy war ein weltweiter Erfolg für den Sänger aus Südkorea. Das machte sich auch bei YouTube bemerkbar: Als erstes Video überhaupt schaffte es den Sprung über die Milliardengrenze bei den Abrufzahlen. Das war vor rund sieben Jahr, Ende 2012. Mittlerweile ist der Clip 3,5 Milliarden mal geklickt worden - und liegt insgesamt auf Platz 7 in der Liste der "erfolgreichste YouTube Videos aller Zeiten".

YouTube/officialpsy PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V