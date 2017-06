3 Gründe, warum Kinder sich auch mal langweilen sollten

1. Langeweile ist gut für die Entwicklung

Wenn ein Kind immer nur von außen bespaßt wird, lernt es nicht, auf sich selbst zu hören. Bei Langeweile muss es sich mit sich selbst auseinandersetzen. "Wenn mir langweilig ist, weiß ich, dass das, was ich gerade mache, nicht gut für mich ist. Ich brauche ein neues Ziel", erklärt Tanja Kretz-Bünese. Langeweile fühlt sich zwar doof an, aber: "Ich brauche diesen Zustand, um über mich zu erfahren, was gut für mich ist und was nicht."