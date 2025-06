Was soll der neue Chat in WhatsApp? Und sollte ich den löschen?

Plötzlich ist da dieser Chat in WhatsApp mit dem offiziellen WhatsApp-Logo – mitten zwischen deinen privaten Chats. Wofür ist der? Und was passiert, wenn ich den lösche?

Hey, du hast eine Nachricht direkt von WhatsApp bekommen. Ohne, dass du danach gefragt hast. Dass der Chat wirklich von WhatsApp kommt, erkennst du an dem blauen Haken neben dem Profilbild.

Warum schreibt WhatsApp mir Nachrichten?

Schon Anfang des Jahres hatte WhatsApp angekündigt, dass es diesen offiziellen Chat innerhalb der App launchen will. Den Chat will WhatsApp wohl nutzen, um dir immer gleich davon zu erzählen, wenn es Neuigkeiten bei WhatsApp gibt. Außerdem will das Unternehmen dir Tipps schicken, wie du WhatsApp noch besser nutzen kannst. In der ersten Nachricht geht es um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei WhatsApp.

Kein normaler Chat

Falls du Nachfragen zu den Infos von WhatsApp hast, hast du leider Pech gehabt. Denn der Chat ist als Einbahnstraße konzipiert: Du bekommst Nachrichten, kannst aber nicht zurückschreiben.

Wie oft du in Zukunft Nachrichten über den Kanal bekommst, ist noch nicht klar.

Kann ich den Chat einfach abstellen?

Den Chat kannst du wie jeden anderen auch stummschalten, archivieren, blockieren oder löschen. Wenn du ihn stummschaltest, archivierst oder blockierst, kannst du das rückgängig machen, falls du doch News von WhatsApp möchtest. Wenn du den Chat löschst und dann doch wieder Lust auf WhatsApp-Nachrichten hast, ist es deutlich komplizierter, den Chat wiederherzustellen (evtl. über Backups).

Vorsicht vor Betrügern

Dieser neue Chat-Kanal könnte natürlich auch Betrüger auf Ideen bringen. Heißt: Es könnte gut sein, dass sich Fake-WhatsApp-Accounts bei dir melden und zum Beispiel nach persönlichen Daten fragen. Achte also immer auf den blauen Haken neben dem Profilbild.

Außerdem solltest du skeptisch sein, wenn der vermeintliche WhatsApp-Kanal nach Infos von dir fragt - WhatsApp hat schon erklärt, dass über den Chat niemals persönliche Daten der Nutzer abgefragt werden (auch nicht über einen Link).