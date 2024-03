BAYERN 3 in 3D Audio hören - so geht's!

Ab sofort kannst du BAYERN 3 auch in 3D Audio hören. So klingen deine Lieblingshits so, als würden sie um dich herumspielen. Du brauchst nur einen Kopfhörer, der 3D Audio unterstützt und schon kann es losgehen. Starte BAYERN 3 in 3D Audio in diesem Player.

Hier kannst du selbst BAYERN 3 in 3D hören: Einfach den Player öffnen, Stream starten und mit dem Knopf am oberen Bildschirmrand jederzeit zwischen der Stereo-Version und dem Stream in 3D Audio hin und her schalten ... https://www.bayern3.radio/3d

Was ist eigentlich 3D-Audio?

Im normalen Alltag hörst du alles in '3D' - die laute Autohupe von links, Gesprächsfetzen von rechts, den Bus, der sich dir von hinten nähert. Du nimmst also Geräusche aus allen Richtungen wahr. Bei Musik ist das nicht immer der Fall. Wenn du Musik streamst oder Radio hörst, machen das die meisten von uns in Stereo. Das bedeutet: Du nimmst deine Lieblingshits nur aus wenigen Richtungen wahr. Das ist doch fast ein wenig schade. BAYERN 3 in 3D Audio klingt viel räumlicher als normaler Sound - du wirst richtig von der Musik eingehüllt. Deine Lieblingshits hören sich so an, als würden sie um dich herum spielen. Du bist mittendrin in deiner Musik.

Experten sprechen gerne von 'binauralem' Sound. Das ist eine Technik, mit der Klänge so wiedergegeben werden, wie "im echten Leben". Dafür werden die Songs entweder schon mit speziellen Mikrofonen aufgenommen - oder Musikstücke können auch nachträglich umgewandelt werden.

Wie kann ich BAYERN 3 in 3D Audio hören?

Du benötigst Kopfhörer dafür - mit deinen normalen Lautsprechern im Auto oder über Mamas altes Küchenradio funktioniert 3D Audio leider nicht. Es gibt mittlerweile eine Menge Anbieter von In-Ear-Kopfhörern und Kopfhörern, die 3D Audio wiedergeben können. Manchmal nennen die Hersteller es nur nicht 3D Audio, sondern haben dafür etwas andere Namen erfunden.



Welche In-Ear-Kopfhörer und Kopfhörer können 3D Audio wiedergeben?

Unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Namen. Während Sony und Apple von 3D Audio sprechen, spricht Sony bei seinen Kopfhörern von '360 Reality Audio', Bose nennt sie 'Bose Immersive Audio', JBL 'Spatial Sound' und Samsung wirft den Begriff '360 Audio' ins Feld.