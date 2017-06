BAYERN 3 Beachparty: Erlebt Christina Stürmer in der Therme Erding

Sommer, Sonne, Sand und Strand: Wir feiern mit euch am 10. und 11. Juni die BAYERN 3 Beachparty - in der größten Therme der Welt: der Therme Erding. Party nonstop mit Christina Stürmer, der BAYERN 3 Band und coolen BAYERN 3 DJ-Sets. Gewinnt VIP-Tickets - mit kostenlosem Eintritt, Hotel, Verpflegung und Zutritt zur VIP-Lounge. Und einem von euch schenken wir eine Jahreskarte für die Therme Erding im Wert von 7.500 Euro!

Am Samstag heizt DJ Tonic auf der Showbühne vor dem großen Außenpool so richtig ein. Absolutes Highlight der BAYERN 3 Beachparty ist der Auftritt von Christina Stürmer ("Millionen Lichter", "Ich lebe", "Wir leben den Moment"). Vorher sorgt die BAYERN 3 Band für perfekte Beach-Stimmung.

Ihr seid bereit für die ultimative Beachparty? Okay, am Samstag, den 10. Juni 2017 und Sonntag, den 11. Juni 2017 ist es soweit: Einzigartige Live-Acts, coole DJ-Sets und Südseefeeling nonstop.

Füllt einfach das Formular unten aus und gewinnt mit etwas Glück ein VIP-Paket: Ihr bekommt den Eintritt für zwei Personen am 10. und 11. Juni geschenkt, außerdem eine Übernachtung im Hotel Victory Therme Erding inklusive Frühstück, die komplette Verpflegung an beiden Tagen und Zugang zur VIP-Lounge.

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen

Das Kleingedruckte

Wer darf bei der Aktion mitmachen?



Berechtigt zur Teilnahme am Gewinnspiel "BAYERN 3 Beachparty" ist jede in Deutschland lebende Person, die über 18 Jahre alt ist. Mitarbeiter des BR, der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist am 09.06.2017, 18 Uhr. Die Verlosung erfolgt bis zum 09.06.2017, die BAYERN 3 Beachparty findet am 10. und 11.06.2017 statt.

Wie kann man mitmachen?



Auf bayern3.de befindet sich ein Anmeldeformular. Aus allen Anmeldungen werden 5 Kandidat(inn)en ausgelost und im Programm von BAYERN 3 benachrichtigt. Auf facebook wird ebenfalls ein Gewinner ausgelost. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu facebook und wird in keiner Weise von facebook unterstützt, gesponsert oder organisiert. Der Gewinner wird per Los unmittelbar nach Beendigung des Gewinnspiels ermittelt und schriftlich per privater Nachricht über Facebook benachrichtigt.

Was gibt es zu gewinnen?



Insgesamt haben 6 Gewinner mit Begleitung die Möglichkeit, jeweils ein VIP Paket zur Beachparty Therme Erding zu gewinnen.

Eintritt in die Thermenwelt an den Tagen 10. und 11.06.2017, je eine Übernachtung vom 10. auf den 11.06. im Hotel Victory Therme Erding, komplette Verpflegung für 5x2 und 1x5 Personen.

3 VIP Pakete beinhalten jeweils (über bayern3.de):

Eintritt in die Thermenwelt an den Tagen 10. und 11.06.2017

eine Übernachtung im Doppelzimmer für 2 Personen vom 10. auf den 11.06. im Hotel Victory Therme Erding inkl. Frühstück

komplette Verpflegung

Zugang zur VIP Lounge an den Eventtagen

1 VIP Paket beinhaltet (über bayern3.de):

Eintritt in die Thermenwelt an den Tagen 10. und 11.06.2017

eine Übernachtung im Mehrbettzimmer für 5 Personen vom 10. auf den 11.06. im Hotel Victory Therme Erding inkl. Frühstück

komplette Verpflegung

Zugang zur VIP Lounge an den Eventtagen

1 Special VIP Paket beinhaltet (über bayern3.de):

Eintritt in die Thermenwelt an den Tagen 10. und 11.06.2017

eine Übernachtung im Doppelzimmer für 2 Personen vom 10. auf den 11.06. im Hotel Victory Therme Erding inkl. Frühstück

komplette Verpflegung

Zugang zur VIP Lounge an den Eventtagen

zusätzlich bekommt der Gewinner 1 Jahreskarte für die Therme Erding im Wert von 7.500 Euro

1 VIP Paket beinhaltet (über facebook):

Eintritt in die Thermenwelt an den Tagen 10. und 11.06.2017

eine Übernachtung im Doppelzimmer für 2 Personen vom 10. auf den 11.06. im Hotel Victory Therme Erding inkl. Frühstück

komplette Verpflegung

Zugang zur VIP Lounge an den Eventtagen

5 Pakete beinhalten jeweils (über bayern3.de):

Eintritt für 5 Personen in die Thermenwelt an einem Tag (Samstag, 10. oder Sonntag, 11.06.2017)





Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt eingelöst werden. Sollte der Teilnehmer den Gewinn an dem Tag nicht einlösen können, verfällt der Gewinn ersatzlos. Der Gewinner informiert umgehend die Ansprechpartner, falls er/sie nicht teilnehmen kann oder will. Ein direkte Barauszahlung ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. BAYERN 3 übernimmt ausdrücklich keinerlei Haftung für Leistungen, die von Dritten erbracht werden. Der Gewinn wird von Dritten (Preisstifter: Therme Erding), nicht von BAYERN 3 bereitgestellt.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder es Termin-Änderungen gibt, wird BAYERN 3 den Gewinner selbstverständlich informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Außerdem ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum) genutzt werden, soweit dies zur Durchführung des Gewinnspiels/zur Ausspielung erforderlich ist. Die erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von BAYERN 3 nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. BAYERN 3 darf die Daten des Gewinners an den Kooperationspartner übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen. Das Einverständnis des Teilnehmers ist jederzeit widerruflich. Eine Weitergabe an Dritte (außer an den Kooperationspartner, s.o.) erfolgt nicht.

Die vom Teilnehmer angegebenen Daten und Kontaktinformationen müssen gültig und richtig sein. Andernfalls kann der Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

Der Teilnehmer sind ferner damit einverstanden, dass ihr Name im Zusammenhang mit der Aktion "BAYERN 3 Beachparty" im Programm, auf den Internetseiten sowie den Social Media-Kanälen von BAYERN 3 genannt wird. Der Teilnehmer erklärt sich zeitlich unbefristet damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton-, Foto- oder Video-Material im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, verbreitet und öffentlich vorgeführt werden darf (in sämtlichen Medien, insbesondere in Film, Funk, Fernsehen, Multimedia, sämtliche Bild- und Tonträger, DVD u.ä.).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.