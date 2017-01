Was tun mit abgelaufenen Medikamenten?

Wie verbindlich ist dieses Haltbarkeitsdatum eigentlich, sollten wir uns strikt dran halten oder können wir die Medikamente vielleicht doch noch nehmen?



Also ein Medikament ist kein Joghurt, an dem wir einfach mal riechen und feststellen: doch geht schon noch. Bei abgelaufenen Medikamenten gibt’s zwei Probleme: erstens sie helfen nicht mehr so gut, weil die Wirkung nachgelassen hat. Zweitens es entwickeln sich Abbauprodukte, die im schlimmsten Fall sogar gesundheitsschädlich sein können. Bei Codein-Hustensäften gegen Reizhusten ist sogar schon mal von krebserregenden Stoffen die Rede.



Also lieber keine Medikamente nach Verfallsdatum nehmen. Wie ist es mit Nahrungsergänzungsmitteln… Die Vitamin C-Tablette, die ich zufällig wieder in der Schublade finde?

Vitamin C reagiert mit Sauerstoff, heißt verliert schnell seine Wirkung. Bringt also nix mehr. Viele Tabletten oder Pulver enthalten auch weitere Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Zucker, der wiederum kann verkeimen. Auch Bakterien oder Schimmel kommen vor. Ein zwei Wochen drüber kann noch okay sein, aber am besten einfach kurz in der Apotheke oder beim Arzt nachfragen.

Manche Medikamenten da stehen zwei Sachen drauf… zum Einen haltbar bis xy, zum Anderen: Nach Anbruch nur wenige Wochen, zum Beispiel bei Nasenspray oder Augentropfen. Kann ich die wirklich nur ein paar Wochen benutzen?

Ja. Sobald die Fläschchen einmal offen sind, können da Keime rein. Zum Beispiel wenn die Tropfspitze die Finger oder Wimpern berührt. Die Keime können sich vermehren, vor allem weil die Wirkung der Konservierungsstoffe über die Zeit nachlässt. Und so tropfen oder sprühen wir uns dann vielleicht ne Ladung Krankheitserreger in die Nase oder die Augen.

Keine schöne Vorstellung. Also raus mit den alten Medikamenten. Aber wohin? Einfach in den Müll?

Eigentlich alles ab in den Restmüll. Da wird’s dann verbrannt. Ausnahme sind: Gefährliche Medikamente. Die lieber in die Apotheke bringen. Wichtig bei Hustensaft, Tropfen & Co: Auf keinen Fall in der Toilette runter spülen oder in den Abfluss kippen, denn so kommen die Wirkstoffe in unser Trinkwasser. Alten Hustensaft lieber auf einen alten Lappen schütten und den in den Müll werfen. Dann darf das leere Fläschchen auch in den Glascontainer.