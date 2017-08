Powerbanks müssen ins Handgepäck

Viele von euch platzen wahrscheinlich gerade vor Vorfreude, weil sie in ein paar Tagen im Flieger sitzen und in den Urlaub düsen. Vielleicht habt ihr die Checkliste fürs Packen schon gemacht – da dann bitte auch gleich noch drauf achten, was ihr wo hinpackt. Kann nämlich echt wichtig sein.

Immer wieder brennen Akkus

Speziell diese Powerbank hat deshalb Feuer gefangen, weil sie unter einen Sitz gerutscht ist und eingeklemmt wurde. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Lithium-Ionen-Akkus anfangen zu brennen. Man denke nur an das Samsung Galaxy Note 7. Da hat der Akku ja ziemlich häufig gebrannt, weshalb das Gerät von einigen Fluggesellschaften an Bord sogar komplett verboten wurde. Vor kurzem hat aber auch der Akku eines anderen Handymodells in einem Flieger angefangen zu rauchen – und in den USA hat neulich der Akku eines Laptops an Bord Feuer gefangen. Das ist also tatsächlich was, worauf man aufpassen muss.