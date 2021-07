Tipps: Wie vermeide ich Badeunfälle mit Kindern?

Eltern sind am Wasser jede Sekunde gefordert und zu 100 Prozent verantwortlich - auch im Schwimmbad, in dem es Aufsichtspersonal gibt, oder am bewachten Meeresstrand. Schwimmhilfen wie Schwimmflügel oder Schwimmgürtel bieten keinen Schutz vor dem Ertrinken, sie können zum Beispiel undicht sein und Luft verlieren. Beaufsichtigt Nichtschwimmer deshalb immer in Armreichweite - auch beim Tragen von Auftriebshilfen. Kinder sollten möglichst früh mit Wasser vertraut werden. Die DLRG weist darauf hin, dass Kinder ab fünf Jahren schwimmen lernen können, aber schon vorher damit vertraut werden sollten, wie sie sich am und im Wasser sicher verhalten. Auch Kinder müssen bereits wissen, was beim Baden und Plantschen erlaubt und verboten ist.



Kinder sind wassersicher, wenn sie...

- sich unter Wasser genauso gut zurecht finden wie über Wasser,

- fünfzehn Minuten ohne Halt und Hilfen in tiefem Wasser schwimmen können,

- auf dem Rücken genauso gut schwimmen wie auf dem Bauch,

- mehrere Sprünge beherrschen,

- Wasser schlucken und deswegen nicht anhalten müssen.