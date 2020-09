Fashion statt Food: Lidl und Aldi mit eigener Mode-Linie!

Aus seiner blauen Box zieht der Wilde-Kerle-Darsteller neben einer Kappe und ein paar Shirts auch eine Bauchtasche. Nur auf die im Internet gefeierten Aldi-Letten muss Ochsenknecht verzichten. Die Badelatschen sollen an das Pendant der Herzogenauracher Firma Adidas ("Adiletten") erinnern und werden in einer Web-Kampagne von Model Bonnie Strange präsentiert.

Aldi vs. Lidl: Kollektion zwischen Kunst und Konsum

Aldi Nord pusht mit dieser Kampagne seine Social Media-Kanäle, wo die Klamotten exklusiv verlost werden. In Berlin wird die achtteilige Kollektion rund um die legendäre "Alditüte" zudem ausgestellt. Besucher der Pop-Up Exhibition können vom 17. bis 20. September auch kostenlos an die Stücke kommen. Während Aldi mit seiner Fashionkollektion vom Image des Ramschladens weg möchte, will Konkurrent Lidl seine Kleidungsstücke im Retro-Design auch zu Geld machen.

Ein Aprilscherz über einen Sneaker im Lidl-Look kam so gut an, dass der Konzern entschieden hat, den Turnschuh in die Läden zu bringen. Wer will, kann sich von Kopf bis Fuß im Stil des Discounters kleiden. Die meisten Sachen sind in den Filialen erhältlich, manches aber auch exklusiv im Online-Shop. Mit dieser Modeoffensive gehen die Discounter in den Kampf gegen die Supermarktketten.