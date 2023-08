Wofür hat eigentlich die Alufolie zwei Seiten: glatt und matt?

Alufolie ist echt praktisch in der Küche: Schnell abgerissen und abgedeckt hält sie euren Auflauf easy noch eine Weile warm (und ist so viel weniger frickelig als Frischhaltefolie). Aber haben die zwei Seiten – matt und glänzend – wirklich unterschiedliche Funktionen?

Darum gibt es zwei Seiten

Alufolie wird bei der Herstellung plattgewalzt, damit sie am Ende so dünn ist, wie wir sie von der Rolle in der Küche ziehen. Die Folie wird dabei in der Produktion in der Regel zweilagig genommen und dann fertiggewalzt, damit sie SO dünn werden kann.

Erst danach werden die beiden Schichten wieder voneinander gelöst: Die Seite, die mit der Walze in Kontakt war, ist durch die Mechanik des Walzens glänzend geworden und die andere Seite bleibt matt, denn die hatte keinen Kontakt zu einer Walze, sondern zu der zweiten Lage Alufolie. Darum haben die meisten Alufolien, die du für zuhause kaufst, zwei Seiten: glänzend und matt.

Link-Tipp: Wofür ist das Sieb im Wasserhahn?