Wofür ist eigentlich das Sieb im Wasserhahn?

Wofür ist eigentlich das kleine Sieb am Auslauf des Wasserhahns?

Jeder Wasserhahn in eurer Wohnung hat es: Das kleine Sieb aus Metall oder Kunststoff am Auslauf. Es ist viel zu grobmaschig, um ein Filter sein zu können. Trotzdem erfüllt das Sieb eine ganz wichtige Funktion. Spätestens wenn es mal verkalkt oder schmutzig ist, fällt auf: Irgendwie kommt das Wasser da anders raus als sonst ... Also: Was hat es mit dem kleinen Sieb auf sich?

Das Sieb wird „Mischdüse“, „Strahlregler“ oder „Perlator“ genannt und sorgt dafür, dass beim Wasserhahn aufdrehen eine gewisse Menge Luft in den Wasserstrahl reinzerstäubt wird. Die Luft im Wasser könnt ihr sogar sehen, wenn ihr den Wasserhahn aufdreht: dann ist der Wasserstrahl ganz leicht milchig. Im Wasserglas legt sich das aber super schnell wieder. Durch die reingewirbelte Luft strömt das Wasser in einem satten aber weichen Strahl schön zielgerichtet ins Waschbecken – ganz gleich, ob ihr den Wasserhahn voll oder nur ein wenig aufdreht.

Wenn der Perlator aber mal dreckig oder verkalkt ist, kommt einerseits weniger Luft in den Wasserstrahl, andererseits sucht sich das Wasser einen anderen Weg und der Wasserstrahl spritzt in alle Richtungen.