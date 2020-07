Warnwesten für Hühner und gigantische Taschenmesser

Bild: Hersteller Omelett 16.07.2020 Vor 25 Jahren startete Amazon als einfacher Buchshop - und ist mittlerweile der weltgrößte Online-Händler. Bei Amazon wird allerdings auch viel Mist verkauft: Taschenmesser, die in keine Tasche passen und Warnwesten für Hühner. Aber die Rezensionen unter den Angeboten sind oft richtige Meisterwerke.

"Sanierung des Hoover Staudamms dank Giant erfolgreich"

"Nach der Genehmigung eines Kleinkredites unserer Hausbank stand der Bestellung dieses tollen Werkzeuges nichts mehr im Wege. Für den Tag der Anlieferung hatten meine Frau und ich uns extra einen Tag Urlaub genommen. Dank Schwenkkrans am LKW könnte das Giant gut neben dem Haus auf dem vorbereitetem Fundament abgesetzt werden (der Boden ist hier sehr weich). Noch am selben Tag tauchte jedoch ein freundlicher Beamter des Bauamtes auf und wies uns darauf hin das es sich hier um einen ungenehmigten Schwarzbau handelt (der ortsansässige Zimmermann hatte uns flink einen bereits vorbereiteten Extragroßcarport über das Giant gesetzt um es erstmal vor den Wetterunbilden zu schützen). Wir bekamen eine Frist von einigen Wochen gesetzt um das Objekt zu entfernen. Es wurde also im Haus eine Zwischenwand entfernt, die Decke abgestützt und eine große Öffnung in die Außenwand gebrochen. Dank des eingebauten Flaschenzuges und einiger gefällter Eichen (die waren sowieso schon viel zu alt), konnten wir das Messer relativ einfach über die Stämme rollend nach mehreren Stunden ins Haus ziehen." (Quelle)

"Sanierung des Hoover Staudamms dank Giant erfolgreich ....als Ingenieur und ausführender Projektleiter der Restaurierungsarbeiten am Hooverstaudamm muss ich sagen: Ohne dieses Werkzeug hätten wir das nicht geschafft. Der integrierte Magnesiumschneidbrenner machte den Weg frei zu den korrodierten Stahlbetonarmierungen, welche 3 Meter tief eingelassen waren... ein Klacks. Die Energieversorgung hierfür lieferte der unter Lizenz der Nuklearforschungsanstalt stehende Large Halidron Collider (Teilchenbeschleuniger) , leider entstand hierbei ein schwarzes Loch welches das Raum / Zeitkontinuum leicht beeinflusste. Einen Hinweis hierauf wäre auf Seite 403.784 der Bedienungsanleitung hilfreich gewesen." (Quelle) "Mit diesem Messer kürze ich Lichtschwerter für die Star Wars Filme"

"Danke vielmals für die rasche Lieferung. Ich verwende es beruflich. Ich kürzte damit die Lichtschwerter für die nächsten 3 Star Wars Filme auf 1,5 Meter. Es schneidet einfach alles. Wenn ich es gerade nicht verwende, stecke ich es immer in den Stein vor meinem Haus. Letztens kam ein Engländer vorbei, zog das Messer aus dem Stein, die ganze Nachbarschaft jubelte, trug ihn auf den Schultern Richtung Flughafen. Das Messer ließ er Gott sei Dank da, nun ist er König von irgend so einer Insel." (Quelle)

"Super zum Sprit sparen, aber mit Vorsicht zu genießen. Ich habe rein aus Neugier mal versucht, dieses Messer an meiner Motorhaube zu befestigen und zu schauen was passiert. Ich bin hellauf begeistert. Es zerschneidet die Luft mühelos, einfach kein Luftwiderstand mehr! Dank diesem tollen Messer spare ich jetzt in etwa 3l auf 100km! Aber Vorsicht, die Klinge MUSS über dem Kühlergrill befestigt werden, sonst schneidet ihr dem Motorraum die Luft ab!" (Quelle) "Meine Hühner sind so begeistert, dass sie die Westen sogar beim Gebraten werden anbehalten"

"Als Erstes möchte ich anmerken, dass ich davon ausgegangen bin, dass ich für 30 € das komplette Huhn samt Omlet geliefert bekomme, aber nun gut. Stattdessen bekam ich "nur" eine schicke Warnweste. Ich überreichte sie auch gleich meiner Frau zum bevorstehenden Hochzeitstag. Nachdem sie auf halbem Weg mit ihren Flügeln steckenblieb, probierte ich sie an meinen Hühnern aus. Da ich zwölf Bergehühner besitze, die Skifahrer bei Lawinenabgängen mit Kartoffelsalat und Mettinger Wacholder versorgen, spielte mir dieses natürlich in die Karten. Meine Hühner sind so begeistert, dass sie die Westen sogar beim Schlafen oder Gebraten werden anbehalten." (Quelle) "Einfach sämtliche Flächen mit dem Spray einsprühen und schon haben Sie das Gefühl, Sie würden in Hühnersuppe baden! "

"Hat es Sie nicht auch gestört, das die Welt zu wenig nach Hühnersuppe riecht? Aber nun gibt es endlich 'Spezial Aerosol Duftspray CHICKEN SOUP zur Beduftung mit Hühnersuppenduft' um mehr Suppe in ihr Leben zu bringen. Hier zwei mögliche Einsatzgebiete: 1. Stört es Sie, dass das frisch geputzte Bad nach frischer Zitrone riecht? - Natürlich, wen nicht. Einfach sämtliche Flächen mit dem Spray einsprühen und schon haben Sie das Gefühl, Sie würden in Hühnersuppe baden! 2. Einfach als Deo verwenden! Es hat zwar keinen aktiven Deo-Schutz, aber der Hühnersuppenduft überdeckt sämtliche Körpergerüche. Und das andere Geschlecht wird Sie gierig anstarren, besonders kurz vor der Mittagspause." (Quelle) "Ein weiteres Produkt für den engagierten Sammler des physisch nicht Greifbaren."

"Eine konsequente Fortführung der Produktreihe. Nach den internationalen Verkaufserfolgen des Herstellers mit "Alles, was man sich nur vorstellen kann", "Ungedachte Gedanken der Menschheitsgeschichte" und "Dunkle Materie in Würfelform" ein weiteres Produkt für den engagierten Sammler des physisch nicht Greifbaren. Materialistisch angehauchte Menschen sollten hier nicht unüberlegt zugreifen - allen anderen sei der Erwerb dringend angeraten. Wem "Feenatem" zu romantisch und "Vakuum" zu profan erscheint, der findet mit "Nichts" auch ein ideales Geschenk für den anspruchsvollen Weltbürger. Der Hersteller ist Mitglied im Verband der ressourcenschonenden Produzenten und steht für langfristige Nutzbarkeit und größtmögliche Umweltschonung seiner Produkte ein. Was kann man da schon falsch machen?" (Quelle)

"Produkt gesehen und sofort gekauft. Geschenk für meinen Chef. Dieser war so begeistert, dass ich nun im Außendienst bin und jeden Tag 800 km zurücklegen darf!" (Quelle) Gigantisches Nashorn: "Als Spielgefährte für unsere 2 Bulldoggen perfekt"

"Also, bevor man das Nashorn bestellt, sollte man sich gut mit dem Briefträger stellen, denn das Nashorn wird als Päckchen verschickt. Unser Briefträger spricht auf jeden Fall kein Wort mehr mit uns und ist seit 2 Wochen krank geschrieben wegen Bandscheibenvorfall!!! Ansonsten als Spielgefährte für unsere 2 Bulldoggen perfekt... das Spielen im Garten klappt und Unkraut muss ich auch keins mehr entfernen, da unser Garten einem Acker gleicht. Also: Definitiv eine Kaufempfehlung. Man sollte allerdings direkt ein Futter-Abo hier über Amazon abschließen. (Quelle)