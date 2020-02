Oberbayer bekommt täglich ungewollt Pakete von Amazon - und darf sie alle behalten!

Ein Mann aus Pürgen in Oberbayern bekommt fast jeden Tag Amazon-Pakete zugeschickt. Obwohl er nichts bestellt hat. Behalten darf er sie alle. Doch das will er gar nicht. Denn in den Paketen sind nur gefakte China-Klamotten und Dinge, die kein Mensch braucht.

Das muss wohl ein Missverständnis sein, dachte Horst Bergmann aus Pürgen, als vor knapp vier Wochen ein Paket bei ihm ankam. Eine Retourensendung, adressiert an seinen Wohnsitz in Pürgen im Landkreis Landsberg. Doch sie sollte kein Einzelfall bleiben. Fast jeden Tag brachte der Postbote ein weiteres Päckchen, manchmal auch zwei. Meistens verziert mit chinesischen Schriftzeichen, hin und wieder fand sich ein Amazon-Logo auf den Kartons. Hier mussten die Pakete bestellt worden sein, dachte sich Bergmann. Also schrieb er dem Internetkonzern eine Mail.

Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten, wir werden uns darum kümmern", hieß es in der Antwort.

Bergmann war zuversichtlich, dass die Päckchenflut bald ein Ende finden würde. Die Pakete, die er bekommen hatte, schickte er auf eigene Rechnung an Amazon zurück und bekam das Porto dafür überwiesen. Vom Konzern erhielt er auch noch einige Retourenaufkleber für Sendungen, die vielleicht noch bei ihm eintrudeln würden. Doch irgendwann waren auch die aufgebraucht.

Warenlager in der Brennholzhütte

Warum Pakete aus ganz Deutschland und sogar Österreich bei ihm ankommen, ist für Horst Bergmann ein Rätsel. Offenbar bestellen die Kunden ihre Ware nicht bei Amazon selbst, sondern über den "Amazon Marketplace" bei einem Onlinehändler aus China. Irgendein Mitarbeiter muss Bergmanns Wohnsitz als Retourenadresse angegeben haben – mit Absicht oder ohne, das ist die Frage.

Denn in den Paketen befinden sich fast nur Produkte minderer Qualität, bei denen sich eine Rücksendung nach China kaum lohnen würde. Zum Beispiel billige Schuhe, manchmal auch nachgemachte Ware wie ein angeblicher "Gucci"-Schal. Die Kleidung rieche oft unangenehm, sagt Bergmann. Er lagert die Pakete deshalb nicht in seinem Haus, sondern hat sie in einer Hütte für Brennholz eingeschlossen.