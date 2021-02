Spenden über AmazonSmile - ist das eine gute Idee?

AmazonSmile ist ein einfacher Weg für Kunden, mit jedem Einkauf über Amazon einer sozialen Organisation ihrer Wahl etwas Gutes zu tun – ohne zusätzliche Kosten für Kunden oder Organisationen.“ (Amazon über AmazonSmile)

Im Prinzip gilt: Wenn du ohnehin viel bei Amazon bestellst, dann solltest du das tatsächlich über "AmazonSmile" machen. Amazon spendet 0,5% deines Einkaufs an eine Wohltätigkeitsorganisation, die du vorher ausgesucht hast. Und 0,5% - das ist besser als Nichts. Aber eben auch nicht besonders viel.

Es gibt andere Plattformen in Deutschland, die deutlich großzügiger beim Charity-Shopping sind - zum Beispiel WeCanHelp oder HelpShops.org. Bei denen registrierst du dich und wählst aus, welche Hilfsorganisation du unterstützen möchtest und klickst auf den Online-Shop deiner Wahl (z.B. Mediamarkt, IKEA, Otto oder eBay). In der Regel wird dann zwischen 1% und 10% deines Einkaufs gespendet. Das hängt von jeweiligen Online-Shop ab, in dem du einkaufst. Es ist aber in jedem Fall mehr als bei "AmazonSmile".