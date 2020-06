Daniel wartet seit über 555 Tagen auf ein Spenderherz!

Wenn das Kind krank ist, dann leiden wir als Mamas und Papas immer irgendwie mit. Aber das, was die Familie vom kleinen Daniel seit über 555 Tagen mitmacht, das sprengt einfach jede Vorstellungskraft. Der Zweijährige aus Schwabmünchen hat mehr als die Hälfte seines jungen Lebens im Krankenhaus verbracht, angeschlossen an eine Herzmaschine.

Daniel kommt im Dezember 2017 zur Welt, kurz vor Weihnachten, drei Wochen früher als erwartet. Aber alles ist gut - zunächst. Nach neun Monaten bekommt Daniel einen schlimmen Husten. Die Ärzte denken, dass es eine Bronchitis ist und lassen ihn 17 Tage inhalieren. Doch das hilft nicht. Mama Diana und Papa Christian checken die ganze Wohnung - ist es vielleicht Schimmel? Nein, auch nicht. Also fahren sie mit Daniel nochmal zu einem anderen Kinderarzt und schließlich ins Krankenhaus, weil es einfach nicht besser wird. Eigentlich rechnen Diana und Christian auch mit nichts Schlimmem, weil es in ihren Familien keinerlei Vorerkrankungen gibt - und weil Daniel immer gut drauf ist.

Im Krankenhaus wird Daniel mit Medikamenten aufgepeppelt, kommt für kurze Zeit nach Hause.

Vielleicht passiert ja noch ein Wunder! Du glaubst ja immer an Wunder. Man macht ja wirklich alles: Ich habe Heilsteine geholt, ich habe Leute von sämtlichen Religionen für ihn Gebete sprechen lassen. Aber das Wunder kam nicht."

Daniel kommt wieder ins Krankenhaus und wird dort an eine spezielle Herzmaschine angeschlossen. Die wiegt 100 kg und hält sein Herz am Pumpen. Wenn er mal raus will aus dem Krankenhaus, geht das nur für eine halbe Stunde. Länger hält der Akku der Herzmaschine nicht. So geht das über ein Jahr.