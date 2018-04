5 Fakten über das Impfen

Impfungen gehören zu den "effektivsten und zugleich sichersten Vorsorgemaßnahmen der Medizin", so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Eine Impfung wirkt so: Im Impfstoff sind abgetötete oder abgeschwächte Krankheitserreger enthalten. Gelangen sie in den Körper, entwickelt unser Körper Antikörper gegen die Erreger. Sogenannte Gedächtniszellen speichern den Bauplan dieser Abwehrstoffe. Bei erneutem Kontakt mit den Krankheitserregern produzieren die Gedächtniszellen die entsprechenden Abwehrstoffe gegen die Erreger und eine Erkrankung wird vermieden.

1. Impfen - Schutzwirkung bewiesen?

Bevor ein Impfstoff auf den Markt kommt, müssen die Hersteller mit klinischen Studien beweisen, dass er wirkungsvoll und verträglich ist, so die Stiftung Warentest.

Die Kinderlähmung oder Polio(myelitis) ist ein gutes Beispiel dafür, wie effektiv Impfungen sind: 1961 erkrankten allein in Deutschland noch fast 4.700 Kinder an der Infektionskrankheit, die schwerwiegende und bleibende Lähmungen in den Beinen hervorrufen, aber auch tödlich verlaufen kann. In erster Linie waren Kinder im Alter von drei bis acht Jahren betroffen. Die Schluckimpfung änderte das - in Deutschland gibt es seit 1990 keine Fälle dieser schrecklichen Krankheit mehr, so das Robert-Koch-Institut (RKI). Auch die Pocken gelten seit 1980 als weltweit ausgerottet. All das sind Erfolge von Impfprogrammen.

Dass die Impfungen gegen Krankheiten, die bei uns nicht mehr vorkommen, immer noch durchgeführt werden, hat den Grund, dass man neue Epidemien unbedingt vermeiden will. Diese sind jederzeit möglich - das zeigen Polio-Epidemien in den Niederlanden, die 1978 und 1992 auftraten - in Gemeinden, deren Bewohner aus religiösen Gründen das Impfen abgelehnt hatten.

Weitaus dramatischer noch als diese Polioausbrüche waren die Diphtherie-Wellen in Russland und den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, wo in den neunziger Jahren in der Folge sinkender Impfquoten insgesamt über 150.000 Menschen erkrankten und mehr als 6.000 verstarben. Im Zuge solcher Epidemien können durch den internationalen Reiseverkehr Infektionen auch nach Deutschland eingeschleppt werden." Robert Koch-Institut (RKI)