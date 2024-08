Sport bei Hitze 

Training bei Hitze kann gefährlich sein, vor allem für ungeübte Sportler oder Menschen mit Vorerkrankungen. Wer dennoch nicht auf Sport verzichten möchte, sollte gut vorbereitet sein: Viel trinken, passende Kleidung tragen und auf die Signale des Körpers hören. Am besten verlegt ihr das Training in die kühleren Stunden des Tages. So bleibt ihr fit und gesund, auch wenn die Temperaturen steigen.