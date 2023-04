Bayern braucht Bademeister - rette Bayerns Bäder!

Was gibt es Geileres als bei Sommer, Sonne und Hitze an den Lieblingssee oder in euer Freibad in der Nähe zu gehen? Stellt euch vor, es bleibt geschlossen, weil es nicht genügend Personal gibt, das für eure Sicherheit garantiert? Das wollen wir ändern: Bayern braucht Bademeister und Rettungsschwimmer!