3 Dinge, die ihr jetzt über Zecken wissen solltet

Zecken leben auf Gräsern, in Parks und Gärten und im Unterholz. Sobald es wieder wärmer wird, werden sie aktiv und suchen nach Wirtstieren - in Deutschland in der Regel von Februar bis Oktober; in dieser Zeit sind sie besonders aktiv.

Der Stich einer Zecke bleibt in der Regel unbemerkt, weil sie die Einstichstelle über ein Mittel, das sie mit ihrem Speichel abgeben, betäuben. Das Fiese: Zecken können über 50 verschiedene Krankheiten übertragen, darunter die gefährliche FSME (Hirnhautentzündung) und Borreliose. Letztgenannte kann, wenn sie rechtzeitig erkannt wird, recht gut mit Antibiotika behandelt werden; gegen FSME ist eine Impfung möglich.

Das solltet ihr wissen:

Wenn ihr in einem FSME-Risikogebiet lebt, oder dort hinreisen wollt, empfiehlt die Ständige Impfkommission, eine FSME-Impfung zur Vorsorge. Was ein Risikogebiet ist, wird vom Robert-Koch-Institut in Berlin anhand mehrjähriger Beobachtungen festgelegt.

Die aktuelle Karte der FSME-Risikogebiete könnt ihr beim RKI runterladen. (Stand 27. April 2017)