Lea Geishauser - Mein Leben, meine #Likes

Was ich liebe: Volleyball, gutes Essen, Quality Time mit meinen Freunden oder der Familie verbringen und - Überraschung: Radio ;)!

Aufgewachsen bin ich zwischen dem wunderschönen Ammersee und Landsberg am Lech. Egal wo ich in meinem Elternhaus rumgehangen bin - immer lief das Radio. Deswegen habe ich schon als Kind vorm Spiegel Probesendungen abgehalten und mit meinen Geschwistern eigene Kassetten aufgenommen. Heute freue ich mich jeden Tag, dass ich tatsächlich beim Radio gelandet bin. Einen Plan B hatte ich eh nie… ;)

Was ich in der digitalen Welt liebe?

Netflix & Chill - kann ich ziemlich gut! ;) Außerdem lass ich mich gerne bei Instagram inspirieren oder scrolle durch irgendeinen Onlineshop. (Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die auf Werbeanzeigen klicken und dann merken: „Mist, das wurde mir zu Recht vorgeschlagen - wo geht’s zum Warenkorb?“)

Was mich emotional berührt?

Zeit mit tollen Menschen an schönen Orten verbringen. Ein Kaffee-Date mit Freunden, entspannt am See entlang spazieren oder ein Mädelsabend mit gutem Essen - dabei kann ich richtig Kraft tanken.

Was ich gar nicht kann?

Menschen an Dinge erinnern. Klappt nie - ich vergesse es IMMER. Und danach heißt es jedes Mal: „Solltest du mich nicht eigentlich an XY erinnern…?“ Tja. Ohne Reminder per Zettel oder Handy bin ich verloren.

Welche Orte ich in meiner Heimat liebe?

Die bayerischen Seen, den Englischen Garten, die Altstadt von Landsberg und sämtliche Beachvolleyballfelder, die es hier so gibt. :)





Lea Geishauser bei Instagram?

Ihr findet mich und alles was ich so mache auf meiner Instagram Seite unter leageisha.