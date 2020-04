Billie Eilish und Ava Max im BAYERN 3 8D-Remix

Deine Lieblingsmusik - und DU mittendrin! So ungefähr fühlt sich das an, wenn du Tracks hörst, die in 8D remixed worden sind. Die Technik dahinter ist nicht neu, aber gerade wieder krass angesagt. Wir haben für euch in extra BAYERN 3 Versionen Billie Eilish' "Bad Guy" und Ava Max mit "Kings & Queens" auf 8D-Versionen gepimpt. Kopfhörer auf, Augen zu - und ab geht's!