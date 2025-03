Wie werde ich einen Ohrwurm wieder los?

Ohrwurm in 3, 2, 1: „Wär‘ ich ein Möbelstück – dann wär‘ ich eine Lampe aus den 70ern!“ Warum sich dieser Song so einfach in deinem Kopf festsetzt und vor allem, wie du ihn wieder loswirst? Wir verraten es dir!

Allgemein ist es so, dass Menschen unterschiedlich stark anfällig für Ohrwürmer sind. Fest steht aber, dass du tendenziell häufiger mit diesen Songs im Kopf zu tun hast, wenn du viel Musik hörst, in einem Chor singst oder ein Instrument spielst. Das liegt daran, dass Musik bei musikinteressierten Menschen beide Gehirnhälften anspricht und sich daher auch leichter im Gehirn verankern kann.

Was hilft gegen einen Ohrwurm?

Die meisten Tipps, die gegen Ohrwürmer helfen sollen, hast du wahrscheinlich schon gehört: den Song einmal komplett anhören, mitsingen oder sich ablenken, zum Beispiel mit anspruchsvollen Aufgaben, andere Musik oder Bewegung. Das hilft – aus eigener Erfahrung – mal besser und mal schlechter und ist tatsächlich nicht immer der beste Weg, um einen Ohrwurm zu vergessen. Das hat eine Studie der University of Reading in Großbritannien gezeigt: Menschen, die versucht haben, sich aktiv von ihrem Ohrwurm abzulenken, sind ihn erst nach etwa 40 Minuten losgeworden. Die Menschen, die den Ohrwurm haben Ohrwurm sein lassen, hatten ihn nach knapp 20 Minuten schon los.

Fazit ist also: Am schnellsten kommst du gegen die Songs in deinem Kopf an, wenn du nicht versuchst, aktiv etwas dagegen zu unternehmen.

Wenn wir dir am Anfang des Artikels einen Ohrwurm von „Wackelkontakt“ ins Ohr gesetzt haben und einfach nichts helfen will, dann probier‘ es doch mit Singen und Tanzen – so wie Sophie!