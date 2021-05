Ben, der blinde Surfer auf der Eisbachwelle

Ben hat Tage, Wochen, Monate das Surfen an der künstlichen Welle trainiert. Vor ein paar Monaten kam der große Sprung: raus an an den Fluss. Dort fragen sich jetzt selbst die erfahrenen Surfer, wie Ben das hinbekommt, noch dazu auf der Eisbachwelle, die alles andere ist als eine Anfängerwelle. Ben "sieht" das Wasser auf seine Weise. Indem er spürt, wie sich das Wasser an bestimmten Stellen unter seinem Brett verhält...

Irgendwann spukt die Welle jeden Surfer aus. Ben fliegt ins Wasser, muss in der Strömung ans Ufer schwimmen, von dort wieder rauf zum Einstieg kommen für die nächste Runde. Wie er das hinbekommt? Zum einen kennt Ben den Abschnitt der Surfer am Eisbach in- und auswendig, weiß genau, an welchen Stellen es Hindernisse und Orientierungspunkte gibt. So schwimmt er nach dem Surfen an den Rand, tastet sich dann an der Ufermauer vorwärts. Trotzdem geht es nicht ohne Hilfe. Ben hat mit seinem Vater Peter Neumann ein System ausgeklügelt: Die beiden halten Kontakt über Funk. Über einen wasserdichten Knopf im Ohr bekommt Ben also ständig Informationen von seinem Vater: wo eine Stufe kommt, wo er sich anstellen muss, an welchem Platz in der Schlange er ist, dass er nachrücken kann. Und dann natürlich, wenn er wieder in die Welle starten kann.