Wildparks in Bayern: Zu Gast bei Bären und Mufflons!

Die Wildtierparks in Bayern sind beliebte Ausflugsziele - besonders für Familien mit Kindern. Hier könnt ihr heimische (und einige exotische) Wildtiere in der freien Natur beobachten. Viel Spaß bei euren Ausflug in die Welt der Wildtiere! Hier bekommt ihr eine Übersicht, welche Wildtierparks es in Bayern gibt - und welche in deiner Nähe sind.