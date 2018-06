Campino wird verklagt, weil er ins Freibad eingebrochen ist

"An Tagen wie diesen" muss man sich einfach mal abkühlen, dachte sich wohl Campino nach dem Konzert seiner Band "Die Toten Hosen" in Dresden. Gemeinsam mit Fans machte er einen nicht ganz legalen Ausflug ins Freibad. Jetzt muss er die Konsequenzen "ausbaden".

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Toten Hosen, postete die Band in der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz nach 2 Uhr ein Foto von der Nachtbadeaktion im Georg-Arnhold-Bad, das direkt neben dem Stadion liegt, in dem die Band vorher ein Konzert gespielt hatte. Auf dem Foto posiert Campino in Badehose mit zwei Frauen am Beckenrand.