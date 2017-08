Anna Faris und Chris Pratt trennen sich

Bei Dreharbeiten hatten sie sich vor 2007 kennengelernt und ineinander verliebt. Zwei Jahre später heirateten die beiden, 2012 kam Sohn Jack zur Welt - und jetzt ist es vorbei. In einem Statement auf Facebook und Instagram gaben die Beiden ihre Trennung bekannt.

"Unser Sohn hat zwei Eltern, die ihn sehr lieben und zu seinem Schutz wollen wir die Situation so privat wie möglich behandeln". Mit diesem Post auf Instagram machte Anna Faris (@annafaris) die Trennung von Chris Pratt offiziell. Zusammengkommen waren die beiden 2011 bei den Dreharbeiten zur Komödie "Take me home tonight". Der große Bringer war der Film nicht - aber für ihre Beziehung war's der Start.

"Wir empfinden noch immer Liebe füreinander, werden unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen und haben weiter den tiefsten Respekt für den jeweils anderen", heißt es in der gemeinsamen Erklärung.