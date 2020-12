Corona: Wer sollte sich impfen lassen - und wer nicht?

In Großbritannien hat der Impfstoff der Firmen Pfizer und Biontech eine Notfallzulassung bekommen. Und auch das Unternehmen Moderna steht in Europa in den Startlöchern. Normalerweise dauert die Entwicklung von Medikamenten viele Jahre. Geht das jetzt nicht viel zu schnell?



Dieser Impfstoff ist zwar in einer kürzeren Zeit zugelassen worden, aber dafür an unglaublich vielen Menschen getestet worden. Das hat man ja sonst nie. Bei anderen Medikamenten hat man in der letzten Phase meistens so 6.000 Testpersonen. Jetzt haben wir 30.000 bis 40.000 Menschen, die mitten in der Pandemie an den Studien teilnehmen. Wir sehen auf einer sehr breiten Datenbasis, dass diese Impfstoffe wirken.

Aber wir wissen trotzdem nicht, was in fünf Jahren sein wird?

Das wissen wir aber auch bei anderen Medikamenten nicht. Wir haben die Vorstellung: Da wird ein Medikament untersucht, dann wissen wir alles darüber und dann kommt es auf den Markt. Aber so ist es nie! Gewisse Dinge wissen wir erst dann, wenn wir es an ganz, ganz vielen Menschen testen! Das sind Nebenwirkungen, die nur bei einer von 100.000 Personen auftreten. Das sieht man dann tatsächlich erst, wenn das Medikament auf dem freien Markt ist.

Wer sollte sich denn impfen lassen?

Menschen mit einem besonders hohen Risiko sollten sich impfen lassen: Das Risiko mit der Krankheit ist ein größeres als das Risiko mit der Impfung. Es wird sicherlich nicht so sein, dass Kinder geimpft werden. An Kindern ist der Impfstoff einfach nicht ausreichend getestet. Aber man wird diesen Impfstoff den Risikogruppen zur Verfügung stellen - und da ist es auch tatsächlich sinnvoll.



Was gibt es denn für Nebenwirkungen?

Das sind bislang die üblichen Dinge: Leichtes Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle - oder dass man sich schlapp fühlt.

Biontech und Moderna – welcher ist besser?

Tatsächlich funktionieren diese beiden Impfstoffe ganz ähnlich. Bei Moderna sind allerdings gewisse Risikogruppen mit in die Studie eingeschlossen worden. Insgesamt gibt es aber noch mehr Impfstoffe in der Pipeline. Aktuell etwa 10. Und die werden wir auch brauchen. Welche Impfstoffe am Ende für welche Gruppen am besten geeignet sein werden, das lässt sich noch nicht sagen.

Wann haben wir denn dann wieder Normalität?

Ich habe, als die Nachricht mit den Impfungen kam, mit vielen Experten und Wissenschaftlern gesprochen. Und ich habe immer wieder gehört: Nächstes Jahr, Richtung Herbst, Winter. Wenn dann eine ausreichende Menge an Menschen geimpft ist, wird es wieder normaler.