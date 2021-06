Diese Corona-Regeln müsst ihr bei eurer Hochzeit beachten!

Schon im vergangenen Jahr sind viele Hochzeiten wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Aber zumindest in diesem Sommer sieht es für alle, die sich das "Ja-Wort" geben wollen, ein bisschen besser aus. Wir verraten euch, was ihr unbedingt wissen müssen, wenn ihr in den nächsten Monaten heiraten wollt.

Die gute Nachricht gleich am Anfang. Private Feiern - wie zum Beispiel Hochzeiten - könnt ihr endlich wieder in etwas größerem Rahmen organisieren. Allerdings hängt es ein bisschen davon ab, ob ihr draußen oder drinnen feiert - und wie hoch die Inzidenz am Ort eurer Hochzeits-Location ist.

- Ist die 7-Tage-Inzidenz unter 50? Super, dann sind im Freien 100 Personen erlaubt und in geschlossenen Räumen 50 Freunde und Verwandte. Eure Gäste müssen bei diesen Inzidenzwerten keinen Corona-Test machen.

- Falls die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, sind 50 Leute im Freien und 25 Personen in geschlossenen Räumen erlaubt. Alle Gäste müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.

(* Bei einer Inzidenz über 100 greift bis 30. Juni die Bundesnotbremse - private Veranstaltungen sind verboten.)

Eure Feier kann sogar noch etwas größer ausfallen, wenn ihr vollständig Geimpfte oder Genesene unter euren Gästen habt. Die sind nämlich zusätzlich zur Maximalzahl erlaubt. Kinder allerdings gehen nicht extra.

Für private Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an begrenzten und geladenen Personenkreis wie Geburtstags-, Hochzeits- oder Tauffeiern und Vereinssitzungen gilt Abs. 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die genannten Personengrenzen nach § 8 Abs. 2 SchAusnahmV zuzüglich geimpfter oder genesener Personen verstehen." Quelle: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-384/

Denkt daran, dass ihr möglicherweise Gäste wieder ausladen müsst, wenn die Inzidenz zum Zeitpunkt der Hochzeit wieder ansteigt. Ja, sehr unangenehm.

Das Personal eurer Location, der Caterer und die Mitglieder einer Live-Band werden bei der Maximalzahl nicht mitgezählt.

Hochzeit - ist die Maske Pflicht?

Habt ihr die Location oder einen abgetrennten Raum ganz für euch alleine? Dann könnt ihr dort auf eine Maske verzichten! Maskenpflicht und Mindestabstand gelten allerdings, sobald ihr den angemieteten Raum verlasst - z.B. um aufs Klo zu gehen (und dieses auch von Nicht-Hochzeitsgästen benutzt wird) oder zur Rezeption (falls ihr z.B. in einem Hotel feiert).

Live-Musik ist erlaubt: Musiker oder DJs müssen mindestens 1,5 Meter Abstand zum Publikum halten.

Ein Hygiene-Konzept ist Pflicht für eure Hochzeit. Feiert ihr in einer angemieteten Location, dann ist der Betreiber dafür zuständig. Wenn die Hochzeitsparty bei euch im eigenen Garten stattfinden soll, müsst ihr das übernehmen. Eine Checkliste, was ihr in einem solchen Fall unbedingt organisieren müsst, findet ihr auf der Seite der Staatsregierung. (*Bitte beachtet: die Maximalzahl, die in diesem pdf angegeben ist, ist nicht aktuell*)