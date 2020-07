Landsberg: Eine Familie kämpft gegen die Pleite

Der Papa von BAYERN 3 Hörerin Viola hat ein Fotostudio in Landsberg am Lech. Irgendwann soll Viola das Studio übernehmen. Sie freut sich darauf. Nach außen wirkt alles harmonisch und scheint gut zu laufen. Dann nimmt sich Violas Papa im Januar völlig unerwartet das Leben. Viola und ihre Mama können es nicht begreifen. Als sie einen Blick auf seine Konten werfen wird jedoch klar: Es war eine Verzweiflungstat.

Am 20. Januar 2020 kommt Violas Mama Frauke von der Arbeit nach Hause. Auf dem Schreibtisch findet sie einen Zettel. Er ist von ihrem Mann Joris. Darauf steht eine Adresse und die Bitte, nicht selbst hinzufahren und sofort den Notruf zu verständigen. Unter Tränen ruft Frauke ihre Tochter an.

Am Liebsten würde Viola das Studio komplett umgestalten. Die Portraits im Eingang, die Farben, der Teppichboden: Es sieht aus, wie aus der Zeit gefallen. Von den Regalen bröckelt die Farbe ab, die alten Lampen an der Decke surren so laut wie ein Rasierapparat. Doch ihr fehlt das Geld.

Die Familie steht vor einem Scherbenhaufen, den der Vater ihnen hinterlassen hat. Trotzdem will Viola nicht aufgeben. Sie entscheidet sich für das Fotostudio. Gerade als sie mit dem Geschäft einen Neustart versuchen will, kommt Corona. Staatshilfen gibt es für den Familienbetrieb nicht, weil er schon vor Corona in finanziellen Schwierigkeiten war.

Die Polizei findet Joris in der Scheune, in der die Familie ihren Wohnwagen untergestellt hat. Ein Kriseninterventions-Team betreut Viola und ihre Mutter. Sie können nicht verstehen, warum Joris freiwillig aus ihrem Leben gegangen ist - bis sie einen Blick auf seine Konten werfen.

Viola und Frauke geht es nicht gut. Ständig schwirrt ihnen diese eine Frage durch den Kopf: "Warum hat der Vater nichts gesagt?" Gerne hätten sie mit ihm über alles geredet. Schließlich war sein Motto immer: "Alles wird gut." Er selbst hat am Ende nicht mehr daran geglaubt. Umso härter kämpft seine Tochter Viola dafür, dass der Spruch doch noch in Erfüllung geht.

Selbstmordgedanken - wer kann helfen?

Etwa 10.000 Menschen versterben jedes Jahr in Deutschland durch einen Suizid. Suizide sind häufiger als der Tod im Straßenverkehr. Hinter vielen Selbstmorden steckt eine Depression. Und fast alle Menschen, die ihrem Leben selbst ein Ende bereiten, hinterlassen Angehörige. Ein Suizid kostet nicht nur das Leben des Verstorbenen, er reißt auch tiefe Wunden bei den Hinterbliebenen.

Telefonseelsorge: "Sorgen kann man teilen"

Das ist das Motto der bundesweiten Telefonseelsorge. Man kann sich auf verschiedenen Wegen an sie wenden:

Im Akutfall per Telefon unter: 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123

Online: Im Chat oder per Mail unter online.telefonseelsorge.de

Im persönlichen Gespräch. Alle Anlaufstellen bundesweit findet ihr hier.

Hilfe für ganz Bayern

Das neue Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz in Bayern, kurz PsychKHG, schreibt den flächendeckenden Ausbau der psychiatrischen Krisendienste in Bayern bis 2021 vor. Geplant ist eine bayernweit einheitliche Telefonnummer. Über die bereits bestehenden Anlaufstellen kann man in einer Krisensituation in kürzester Zeit persönliche Unterstützung vor Ort bekommen. Ein Anruf genügt!

Psychiatrischer Krisendienst Oberbayern: www.krisendienst-psychiatrie.de, Tel.: 0180/ 655 3000

Psychiatrischer Krisendienst Mittelfranken: www.krisendienst-mittelfranken.de, Tel.: 0911/ 42 48 55-0 (Angebote auch in russischer und türkischer Sprache)

Psychiatrischer Krisendienst Unterfranken: www.krisendienst-wuerzburg.de, Tel.: 0931/ 57 17 17 (14.00-18 Uhr und 18.30 bis 0.30 Uhr)

Die Krisendienste in den anderen Bezirken Bayerns befinden sich im Aufbau. Angebote sind im Moment unterschiedlich. Beim Dienst für München und Oberbayern z.B. kann man rund um die Uhr anrufen. Die Angebote reichen von telefonischer Beratung bis zu Hausbesuchen innerhalb weniger Stunden. Es werden aber auch ambulante Krisentermine bei entsprechenden Beratungsstellen oder in Spezialambulanzen vermittelt.

Die Arche

So lange gibt es die ARCHE – einen Verein für Suizidprävention und Lebenshilfe in München. Die Mitarbeiter haben also sehr viel Erfahrung und beraten auf ganz verschiedenen Ebenen, auch Menschen außerhalb Münchens:

Krisenintervention und Einzelberatung für Suizidgefährdete

Paar- und Familienberatung (wenn ein Partner Suizidgedanken hat)

Angehörigenberatung

Trauerbegleitung

offene Therapiegruppe

Die ARCHE e.V. erreicht ihr unter 089/33 40 41 oder im Internet unter: https://die-arche.de. Ihr könnt dort anrufen, auch, wenn ihr nicht in München lebt.