Warum hat Bayern immer so spät Sommerferien?

Den späten Ferienstart in Bayern gibt es seit über 50 Jahren. Die Begründung damals: Kinder aus landwirtschaftlichen Betrieben können in den Ferien ihre Eltern auf den Höfen unterstützen - bei der Ernte. Dieses Argument zieht im Jahr 2022 nicht mehr. Trotzdem beharrt Bayern auf den späten Sommerferien. Warum? Wegen der zwei Wochen Pfingstferien, die es so im Rest der Republik nicht gibt (abgesehen von Baden-Württemberg). Je nachdem, auf welchen Termin Pfingsten fällt, würden dann zwischen den Pfingst- und den Sommerferien nur wenige Wochen Schulzeit liegen. In dieser kurzen Zeit müssten viele Prüfungen geschrieben werden und das wäre sehr stressig.

Späte Sommerferien - Vor- und Nachteile

Was einige Bundesländer an der Sonderrolle von Bayern und Baden-Württemberg stört: Nur Familien in diesen beiden Bundesländern profitieren davon, dass das Ende ihrer Sommerferien jedes Jahr teilweise schon in der günstigeren Nebensaison liegt.

Andererseits können die späten Sommerferien aber auch ein Nachteil sein. Bayerns Schüler*innen verpassen im Juli nicht nur die heißeste Zeit des Jahres, sie können sich bei Temperaturen über 30 Grad auch nicht mehr so gut aufs Lernen konzentrieren. Und: Der September, den sie dann teilweise frei haben, ist eben einfach kein Hochsommer mehr! Das zeigt auch die Wetterstatistik: Im langjährigen Durchschnitt ist der ferienfreie Monat Juli bayernweit um fünf Grad wärmer als der Ferienmonat September.

Mindestens bis zum Jahr 2030 bleibt es übrigens bei den späten Sommerferien in Bayern.