Nach den Ferien: Was muss ich vor der Rückreise nach Deutschland beachten?

Zuhause ist es aber doch noch immer am schönsten! Wer aber in diesem Jahr nach dem Sommerurlaub zurück nach Deutschland will, muss einiges beachten: Corona-Lage am Urlaubsort beobachten, Einreiseanmeldung ausfüllen, Tests vor der Rückreise machen. Hier findet ihr die wichtigsten Antworten auf eure Fragen an unseren BAYERN 3 Reiserechts-Experten Kay Rodegra.