True Crime: Die Sprache des Verbrechens

Echte Verbrechen, aufgeklärt durch Sprachprofiling - darum geht es in diesem Podcast. Es ist wahnsinnig spannend, was Schreibweise, Ausdrücke, Fehler & Co über uns verraten - viel mehr, als wir denken. Wann immer es was Schriftliches in einem Kriminalfall gibt, ist das ein Ansatzpunkt für Ex-Geheimagent Leo Martin und Sprachprofiler Patrick Rottler. Die beiden Münchner beschäftigen sich beruflich mit forensischer Textanalyse - sie sezieren jedes Detail, analysieren jeden Satz und nehmen jedes Wort auseinander. Dieser Podcast stellt echte Fälle vor. Im Gespräch mit BAYERN 3 Moderator Sebastian Winkler erklären Leo Martin und Patrick Rottler, wie die Täter überführt wurden, ob es die Stalkerin und den Erpresser aus Russland wirklich gibt - außerdem geht es um einen überdurchschnittlich intelligenten Wissenschaftler, der auf die dunkle Seite wechselt und die USA über Jahre mit Bombenanschlägen in Angst und Schrecken versetzt.