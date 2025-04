Run durch die Riesenbibliothek: Finde den EINEN Satz in 350.000 Büchern

Heute geht es für Marc Seibold und Sebastian Meinberg in eine der schönsten und modernsten Bibliotheken Deutschlands: die Stadtbibliothek Stuttgart. Hier darf Meini eine besonders kreative Herausforderung lösen: Er muss einen von Marc vorgegebenen Satz zusammensetzen – und zwar so, dass jedes einzelne Wort aus einem anderen Buch stammt. Die Schwierigkeit dabei? Er darf keinen Computer zur Hilfe nehmen, keine Suchmaschinen benutzen und auch niemanden um Unterstützung bitten. Nur mit den Büchern vor Ort und seinem eigenen Spürsinn macht er sich auf die Suche! Ob Meini das schaffen kann, seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.