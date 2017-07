Jetzt ist es offiziell: "Despacito" ist der Sommerhit 2017

Der "offizielle Sommerhit" muss laut GfK Entertainment verschiedene Kriterien erfüllen: Er hat eine eingängige Melodie, ist zum Tanzen geeignet, verbreitet Urlaubsstimmung und wird in den Clubs rauf und runter gespielt. Er soll auf Platz eins der Charts stehen und von einem Künstler stammen, der in den Jahren zuvor keine großen Charterfolge feiern konnte. Dazu kommen hohe Abrufe auf Streaming-Portalen und bei Social Media-Plattformen.

Bald meistgestreamtes Video aller Zeiten

In wenigen Wochen wird das Video zum Song außerdem der meistgestreamte Video-Clip aller Zeiten bei YouTube sein. Schon jetzt hat der Clip über 2,5 Milliarden Aufrufe - und liegt nur knapp hinter dem Song "See You Again" von Wiz Khalifa und Charlie Puth.