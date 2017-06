Sascha: I danz di o, du schmust di voller Leidenschaft an mi dro. Und deine Augen lachan, des g‘foit mir so. Plötzlich fühlt s‘is o, ois san bloß mia do.

Fleischi: Ja ja ja, leckomio schaug di o, dei enger Rock klebt dran am Po. Und deine Hüften sowieso, nix anders macht mi heit so froh.

Sebastian: Heit, heit is schee Weda und die Nacht no jung. Geh weider, kimm no umme auf an Sprung. Mia feiern Somma bis d’Sonna aufgeht.

Luis Fonsis "Despacito" – im BAYERN 3 "Leckomio"-Mix (Hochdeutsche Version)

Ay!

Fleischi:

Der Alfons!

Sascha:

Vom Chiemsee bis hinein nach Oberfranken. Seelemann, Winkler und Fleischmann – Leckomio. BAYERN 3.

Sebastian:

Heute, heute ist schönes Wetter und die Nacht noch jung

Komm schon! Komm noch rüber auf einen Sprung

Wir feiern Sommer bis die Sonne aufgeht

Sascha:

Ich schau dich an.



Wie du da vor mir stehst, das macht mich an .

Dann drehst du dich um und schaust mich ganz lieb an.

Du bist der Wahnsinn - ja , leckomio!

Fleischi:



Ja ja ja, leckomio schau dich an.

Dein enger Rock, er klebt am Po dran.

Und deine Hüften sowieso,

nichts anderes macht mich heute so froh

Mein Herz schlägt immer schneller, wie eine Trommel macht es Bam! Bam!

Ich träume davon, dass wir am Ende der heutigen Nacht endlich zusammen sind.

Sebastian:



Ich schau dich an

Wie du da vor mir stehst, boah, das macht mich an.

Dann drehst du dich um und schaust auch mich ganz lieb an.

Du bist ein Wahnsinn, ja leckomio.

Sascha:



Ich tanz dich an,

Du schmust dich voller Leidenschaft an mich ran.

Und deine Augen lachen - das gefällt mir so,

plötzlich fühlt sich es an, als wären nur wir hier.

Alle:

Leck o mio!