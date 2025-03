Du entscheidest: Wähle jetzt Deutschlands Top 75!

Wir spielen nur das Beste vom Besten und küren Deutschlands Top 75 Hits in der großen Radio-Chartshow. Wie du für sieben Stunden das Programm übernimmst und aktiv mitentscheidest: Hier gibts alle Infos!

Es ist an der Zeit, deine liebsten Dancemoves auszupacken und die Partytruppe zusammenzurufen: Die ARD wird 75. Also dreh das Radio auf und feiere mit uns Deutschlands Top 75! Und das sind nicht irgendwelche Hits: Deutschlandweit stimmst du gemeinsam mit allen Radio-Fans ab, welche Songs wir über sieben Stunden im Radio spielen sollen!

🗳️ Gib bis 23:59 Uhr am 5. April deine Stimme für drei Songs ab.

🥳 Am 6. April heißt es dann Radio einschalten und ab 14 Uhr mitfiebern, ob es deine Favoriten in Deutschlands Top 75 geschafft haben – ganze sieben Stunden lang! "Deutschlands Top 75" läuft bei BAYERN 3 und allen anderen Popwellen der ARD.

🗳️ ➔ Hier geht's zur Abstimmung!







So gibst du deine Stimme ab

Du kannst nicht nur für einen Song abstimmen: Wir wollen deine Top 3 erfahren! Vergib in der Liste einfach bis zu drei Herzen - verteil sie und schick sie ab. Nicht wundern: Damit alles fair zugeht, fragen wir nach deiner Email-Adresse. So können wir Bots fernhalten. Das ist uns super wichtig, weil wir eine unverfälschte Abstimmung haben wollen. Aber keine Sorge: Du bekommst keine Werbung und meldest dich auch nicht versteckt zu einem Newsletter an. 🤝 Wenn die Aktion vorbei ist, werden alle Daten gelöscht.