Packstation: Ab sofort brauchst du zwingend die DHL-App, um an dein Paket zu kommen!

Ab sofort kannst du die Packstationen der DHL nur noch mit der offiziellen "Post & DHL"-App nutzen. Bislang ging das auch mit der Kundenkarte und einem vierstelligen PIN-Code, den du per Mail und/oder SMS bekommen hast. Das funktioniert ab dem 1. April nicht mehr. Ab sofort ist die Abholung von Paketen und Päckchen an einer Packstation nur noch mit einem neuen, scanbaren Abholcode aus der "Post & DHL"-App möglich.

Der Vorteil: Du brauchst zum Abholen nur noch dein Handy, die Kundenkarte wird überflüssig.

Ein Nachteil: Bislang hattest du den PIN-Code einmalig per Mail oder SMS bekommen, sobald ein neues Paket in deinem Packstationsfach hinterlegt wurde. Die App dagegen generiert einen QR-Code, der nur wenige Minuten gültig ist. Du kannst also nicht mehr den Mitbewohner oder eine Freundin einfach so mit deiner Kundennummer und dem PIN-Code losschicken. Du müsstest ihnen theoretisch dein Handy mitgeben.

Falls du also die "Post & DHL"-App nicht auf dein Handy laden willst, dann solltest du keine Pakete mehr an eine Packstation schicken lassen.

Es gibt nur eine Ausnahme: Pakete, die du nicht direkt an eine Packstation adressiert hattest, aber dorthin umgeleitet wurden. Die kannst du weiterhin mit einer Benachrichtigungskarte abholen.