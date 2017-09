Das sind die 3 besten Hausaufgaben-Apps!

Bild: imago pictures 19.09.2017 Schüler-Apps helfen dir dabei, deine Hausaufgaben möglichst schnell und effektiv zu erledigen. Dein Handy ersetzt so mehrere Wörterbücher, Lexika, Formelsammlungen, Karteikästen und Schulplaner, die du ab sofort immer dabei hast. Aber: In der Masse von Apps den Überblick zu bewahren, ist gar nicht so einfach. Hier sind unsere 3 Empfehlungen!

"Stundenplan Deluxe" (Stundenplan-App) Diese App ersetzt Stundenplan, Hausaufgabenheft und ist Erinnerung für Termine wie Klassenarbeiten und Klausuren. Du kannst den verschiedenen Fächern unterschiedliche Farben zuweisen, sodass die Orientierung noch leichter fällt. Neben dem Stundenplan kannst du hier Prüfungstermine und Noten festhalten. Damit lassen sich auf Knopfdruck Durchschnittsnoten errechnen. Stundenplan Deluxe ist in der Basis-Version kostenlos, für knapp 2€ lässt sich die Werbung ausblenden. Stundenplan Deluxe gibt's für iOS und Android.



"MATH42" (tolle Mathe-App) MATH42 gibt's für iOS und Android und gehört zu den beliebtesten Mathe-Apps. Sie bietet Trainings- und Test-Lektionen in unterschiedlichen Schwierigkeits-Graden. Polynomdivison, binomische Formel, Vektorrechnung - das ganze Programm. Besonders cool sind die Schritt-für-Schritt-Lösungen von Aufgaben – damit kannst du ganz einfach nachvollziehen, wie eine Aufgabe gelöst wird! Inzwischen wird MATH 42 - lautet eigener Angabe - von über 1,8 Millionen Schülern genutzt und ist auf über 400.000 iPads in Schulen weltweit im Einsatz. Die App ist in der Basisversion kostenlos - die Schritt-für-Schritt-Anleitungen lassen sich für 2€ im Monat freischalten.



"Phase6 classic" (Vokabeltrainer) Früher war Vokabeln lernen megalangweilig - mit Karteikarten! Heute gibt's das cooler und mit deutlich mehr Motivation. Allerdings nicht ganz günstig. Der Phase6-Vokabeltrainer ist zwar in der Basis-Version kostenlos. Wer aber wirklich effektiv lernen möchte, muss zwischen 7 und 10 Euro für die Premium-Version ausgeben. Dafür gibt es maßgeschneiderte Vokabellisten für praktisch alle gängigen Schulbücher in Deutschland. Ihr müsst also nicht mehr erst alle Vokabeln auf Karteikarten schreiben, außerdem erkennt das Programm natürlich Wörter, die ihr nicht so gut beherrscht und fragt die häufiger ab. Phase6 gibt's für iOS, Android und Windows Mobile und lässt sich auch auf dem PC nutzen.

Das Fazit: Sorry, aber keine noch so tolle App kann für dich denken oder lernen. Klar, ein Vokabeltrainer erleichtert das Leben ein wenig und motiviert beim Pauken. Aber dich hinsetzen und lernen musst du halt doch noch. Versuche dir ab und zu auch Hausaufgaben ohne Handy zu merken. Klingst zwar oldschool, aber so trainierst du dein Gehirn und machst dich nicht völlig von deinen Apps abhängig.

[Sendung: Sebastian Winkler und die Frühaufdreher]

Kurzzusammenfassung Schüler-Apps helfen dir dabei, deine Hausaufgaben möglichst schnell und effektiv zu erledigen. Dein Handy ersetzt so mehrere Wörterbücher, Lexika, Formelsammlungen, Karteikästen und Schulplaner, die du ab sofort immer dabei hast. Aber: In der Masse von Apps den Überblick zu bewahren, ist gar nicht so einfach. Hier sind unsere 3 Empfehlungen!