Ersteigert am Dienstag diese Sneaker von Adel Tawil

In dieser Woche ist Sternstunden-Tag und wir versteigern täglich krasse und exklusive Geschenke von BAYERN 3 Promis, z.B. einen von allen Spielern des FC Bayern München unterschriebenen Fußball, einen schwarzen Lederrock von Carolin Kebekus oder einem Skianzuig von Felix Neureuther. Lasst euch überraschen!

Wow! Gleich zum Start der "guten Minute" gab's einen Fußball, auf dem die Spieler des FC Bayern München ihre Autogramme hinterlassen haben. Und um diesen Ball haben sich Christa aus München und Annette aus Hösbach einen richtigen Battle geliefert. Bis auf 4.750 Euro ging's hoch - und dann hatte Sebastian von den BAYERN 3 Frühaufdrehern eine ziemlich gute Idee. Wir setzen alle Hebel in Bewegung und organisieren einen zweiten signierten Ball - und Christa und Annette überweisen beide 4.000 Euro auf das Sternstunden-Konto. Eine Win-Win-Situation für alle ;-)

Adel Tawil hat seine Sneaker für "Die gute Minute" zur Verfügung gestellt. Am Dienstag könnt ihr sie ersteigern.

Die Toten Hosen haben ein Trikot ihres Lieblingsvereins Fortuna Düsseldorf signiert - und ihr könnt es euch am Mittwoch ersteigern.

FREITAG:

Wenn ihr in diesem Winter beim Skifahren für Felix Neureuther gehalten werden wollt, holt euch einfach seinen Skianzug. Ihr könnt ein stylisches Exemplar am Freitag ersteigern - danke für die Spende an Felix!