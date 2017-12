Sternstunden – Wir helfen Kindern!

Mit der Hilfsaktion Sternstunden setzt sich der Bayerische Rundfunk für Not leidende Kinder in Bayern, Deutschland und auf der ganzen Welt ein. Inzwischen konnte Sternstunden über 2850 Kinderhilfsprojekte mit rund 220 Millionen Euro unterstützen – die erfolgreichste Benefizaktion in Bayern!

2. per Überweisung an diese IBAN: DE 67 7005 0000 0000 0510 00 / BIC: BYLADEMM

. Der Reinerlös aus den iTunes und Amazon Downloads geht an Sternstunden!

Am Dienstag ein Fanpaket von Mark Forster , ...

... am Mittwoch die Olympia-Jacke von Magdalena Neuner aus ihrem Erfolgsjahr 2010 (2 Gold- und 1 Silbermedaille in Vancouver), am Donnerstag handsignierte Sneaker von Klaas Heufer-Umlauf und am Freitag einen "Fack ju Göhte 3"-Koffer mit einem Autogramm von Elyas M'Barek . Bitte beachtet: Da es sich bei dieser Aktion offiziell um eine Versteigerung handelt, dürfen wir dem Höchstbietenden keine Spendenquittung ausstellen. Alle Einnahmen aus der Versteigerung gehen zu 100% an Sternstunden.

Was ist "Sternstunden"?

- Sternstunden ist die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks. Seit 23 Jahren helfen wir Kindern, die krank, behindert oder in Not geraten sind - in Bayern und auf der ganzen Welt.

- mehr als 60 Prozent der Spendengelder gehen an Kinderhilfsprojekte in Deutschland und mehr als 90 Prozent davon an bayerische Projekte.

- Sternstunden konnte inzwischen über 2850 Kinderhilfsprojekte mit rund 220 Millionen Euro unterstützten – die erfolgreichste Benefizaktion in Bayern!

- Sternstunden garantiert, dass jede Spende zu 100 Prozent ankommt !!

- im vergangenen Jahr habt ihr rund 20 Millionen Euro gespendet, allein am Sternstunden-Tag waren es knapp 7 Millionen Euro. Vielen Dank!

