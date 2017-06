3 Dinge, die du über Mikroplastik in Kosmetik wissen solltest

Sie sind in Peelings und Duschgels, die wir täglich benutzen: Winzige Plastikperlen, sogenanntes Mikroplastik. Die kleinen Kunststoff-Teilchen spülen wir über den Abfluss in unsere Gewässer. Irgendwann landet alles im Meer und verschmutzt unsere Ozeane. Wer das vermeiden will, hat nur eine Möglichkeit.