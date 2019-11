Schwanger mit Drillingen: "Bin richtig stolz drauf"

Die Frauenärztin wurde auf einmal ganz nervös. Sie müsse erst mal das Ultraschallgerät etwas anders einstellen. Sie würde da was vermuten, aber sie könne es noch nicht so richtig deuten. Und wenig später hat sie uns dann Baby Nr.1, Nr.2 und Nr.3 gezeigt." (Daniela aus Volkach)

Daniela fühlt sich schon wie im sechsten Monat!

Mittlerweile ist Daniela in der 15. Schwangerschaftswoche und hat einiges auf ihrer To-Do-Liste, solange sie sich noch so unbeschwert bewegen kann. Denn verglichen mit der ersten Schwangerschaft fühlt sie sich schon wie im sechsten Monat. Die drei wichtigsten Aufgaben, die Daniela jetzt organisieren will: ein Haus mit genügend Platz für alle in Volkach finden, ein neues Auto, in das alle sechs später reinpassen und schauen, dass sie eine Haushaltshilfe findet, um alles irgendwie meistern zu können.