4kg Popcorn essen - Kindheitstraum oder Albtraum?

Unser Fiesling Marc Seibold verlangt, dass die beiden vier Kilogramm Popcorn essen – in nur drei Stunden! Ob Meini und Tschuggi diese verrückte Aufgabe meistern können, seht ihr in der neuen Folge von Das schaffst du nie!

GIBT ES POPCORN-WELTREKORDE?

Rund um den beliebten Kinosnack wurden bereits zahlreiche Weltrekorde aufgestellt. Die größte Popcornmaschine der Welt ist unglaubliche 7,89 Meter hoch und steht in einem Freizeitpark in Thailand. Doch es geht noch verrückter: In Deutschland wurde ein skurriler Rekord für das schnellste Popcorn-Machen aufgestellt – mithilfe von Feuerspucken! Nach nur 45 Sekunden war das Popcorn fertig. Ob sich Julia und Meini mit ihrer Challenge in diese Reihe beeindruckender Popcorn-Weltrekorde einfügen können, erfahrt ihr in der neuen Folge!

WIE VIELE KALORIEN HABEN POPCORN?

Der Kaloriengehalt von Popcorn hängt stark von der Zubereitungsart ab. Luftgepufftes Popcorn (ohne Fett oder Zucker) hat ca. 350–380 kcal pro 100 g. Mit Öl oder Butter zubereitetes Popcorn hat ca. 450–550 kcal pro 100 g. Kino-Popcorn (mit Zucker oder Karamell) hat ca. 500–600 kcal pro 100 g. Das bedeutet, dass die zwei Kilogramm Popcorn pro Person in dieser Challenge unglaubliche 10.000 kcal liefern können – mehr als der vielfache Tagesbedarf eines Erwachsenen!

Ein Film von Daniel Czys

Moderation: Julia Nageler, Sebastian Meinberg, Marc Seibold

Redaktion: Jakob Wihgrab, Nina Vogl, Alana Piller, Johannes Vogl

Kamera: Chris Hofmann, Moritz Mayer, Friedrich Joachim

Schnitt: Leila Naimi

Postproduction/Grafik: Xenia Leidig, Sebastian Greiml

Mischung: Christoph Tampe

Kanalmanagement: Christian Tim To