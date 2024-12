3 Tage ausgestellt wie im Zoo. Dreht er durch? (Teil 2)

Die Regeln für das große Staffelfinale sind recht einfach. Marc wird für insgesamt drei Tage in einem Iglu eingesperrt. Er darf das Iglu in dieser Zeit nicht verlassen. Für sein leibliches Wohl ist gesorgt, er hat genügend Toastbrot und Wasser. Da Julia und Meini keine Unmenschen sind, bekommt er jedoch die Möglichkeit, früher aus der Gefangenschaft zu entkommen. Hierfür muss er so viele Nachkommastellen wie möglich von der Kreiszahl Pi auswendig lernen. Ob er früher rauskommt und wie das restliche Staffelfinale verlaufen wird, seht ihr erst in der nächsten Woche!

KUNST, REALITÄT UND MENSCHLICHE INTERAKTION

Dries Verhoeven, Anne Imhof oder Marina Abramović sind nur einige Künstler, die in verschiedensten Formen sich entweder selbst oder andere Personen in Kunstaktionen zur Schau gestellt haben. Diese Darstellungen fanden in einer belebten Fußgängerzone, bei der Kunst-Biennale und im Museum of Modern Art in New York City statt. Da reiht sich das Kunstwerk von Julia und Sebastian direkt mit ein, denn Marc wird im ehemaligen Gasteig ausgestellt, einem der größten Kulturzentren Europas. Was sich die beiden Künstler bei der Kunstaktion gedacht haben, erfahrt ihr in der neuen DSDN-Folge.