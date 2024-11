Halte einen Penalty-Schuss vom Eishockey Profi des ERC Ingolstadt!

Wenn man an große Sportarten in Deutschland denkt, fällt einem meist nur Fußball ein. Dabei hat Deutschland auch einige internationale Eishockey-Stars hervorgebracht, darunter die Ausnahmeathleten Leon Draisaitl oder Tim Stützle. Für die heutige Herausforderung hat unser fieser Redakteur Marc Seibold zwar nicht diese Starspieler bekommen, aber dafür das Profiteam des ERC Ingolstadt.

Julia Nageler steht vor einer wahnsinnigen Aufgabe: Sie muss mindestens einen von acht Penalty-Schüssen der Profis abwehren, um die heutige Challenge zu gewinnen. Die Tore beim Eishockey sind zwar kleiner als beim Fußball, aber die Schüsse sind schneller und präziser. Wird Julia die Nerven behalten und es schaffen, einen Schuss zu halten, oder wird sie den Profis zum Opfer fallen? Findet es heraus in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“ – Spannung und Adrenalin garantiert!

HAT JULIA EINE CHANCE GEGEN DIE PROFIS?

Die Chancen stehen zwar schlecht, aber es ist nicht völlig ausgeschlossen! Eishockey-Profis trainieren jahrelang, um ihre Schüsse präzise, kraftvoll und unvorhersehbar zu machen. Ein Anfänger hat möglicherweise nicht die erforderlichen Fähigkeiten, Reaktionszeiten und das Verständnis für die Spieltaktiken, um einen Profi-Penalty zu halten. Doch es gibt immer eine kleine Chance! Bei insgesamt acht Schüssen könnte durchaus ein Glückstreffer dabei sein, den eine Anfängerin halten kann. Wer weiß, vielleicht hat Julia heute den entscheidenden Moment auf ihrer Seite!

WER IST DIESE EISHOCKEY MANNSCHAFT?

Der ERC Ingolstadt ist seit der Saison 2002/2003 ein fester Bestandteil der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und hat sich als eine der spannendsten Mannschaften in der Liga etabliert. Ihre größten Erfolge umfassen den Pokalsieg im Jahr 2005, die Vizemeisterschaft 2015 und den sensationellen Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2014. In der aktuellen Saison 2024/2025 hält sich der ERC Ingolstadt auf einem beeindruckenden 3. Platz in der DEL-Tabelle.