Hobby-Horsing Duell: Julia vs. Marc! Wer gewinnt in dieser Trendsportart?

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Steckenpferde – oder so ähnlich. Marc Seibold und Julia Nageler duellieren sich im Dressur- und Springreiten. Aber nicht etwa fest im Sattel in luftiger Höhe, sondern mit einem Steckenpferd, einem Hobby Horse.

Richtig gelesen - sie halten einen Besenstiel zwischen ihren Beinen, an dem ein Pferdekopf montiert ist und springen selbst über die Hindernisse. Was nach einem Kinderspiel klingt, ist gerade voll im Trend und begeistert Menschen jeden Alters. Auch Wettkämpfe gibt es bereits ganz offiziell und sogar international!

Unsere beiden Moderatoren müssen in insgesamt drei verschiedenen Disziplinen ihr Können beweisen: In der Dressur, beim Hochsprung und im Parkourlauf Geprüft werden Gangarten - z.B. Schritt und Galopp,Sprünge mit unterschiedlichen Höhen, die es zu bewältigen gilt und die Genauigkeit von Bewegungsabfolgen. Doch das ist noch nicht alles, denn die Zeit spielt dabei auch noch eine wichtige Rolle!

WAS IST DIESES HOBBY HORSING EIGENTLICH?

Hobby Horsing kommt ursprünglich aus Finnland und ist dort schon sehr beliebt - alle, die sich kein Pferd leisten können, können so trotzdem an dem Sport teilhaben, findet der finnische Reiterverband. Und auch in Deutschland ist es jetzt so richtig angekommen! In Frankfurt gab es die erste Hobby-Horsing-Meisterschaft, bei der Kinder und auch Erwachsene gegeneinander angetreten sind. Rund um diese Meisterschaften ist ein richtiger Markt entstanden - so ein Steckenpferd kann bis zu 500€ kosten und muss natürlich auch noch mit den richtigen Accessoires ausgestattet werden.