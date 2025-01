Wer räumt mehr Bowling-Pins auf Ski ab? Marc vs. Julia

VORSICHT: DIESE "DSDN"-CHALLENGE BITTE NICHT NACHMACHEN

Skibowling ist eine bisher gänzlich unbekannte Sportart, das wird sich nach dieser Challenge aber ändern und ihr werdet in Zukunft an dieser Trendsportart nicht mehr vorbeikommen. Die Athleten brettern dabei auf Skiern den Hügel der Schanze runter – so weit so normal. Im Auslauf warten sechs übergroße Bowling-Pins, die sie mit ihrem eigenen Körper abräumen müssen. Wer mehr abräumt, gewinnt.

Wichtiger Hinweis: Natürlich ist es verboten, einfach so die Schanze auf Skiern abzufahren. Wir haben dafür eine Sondergenehmigung der Schanzenbetreiber bekommen und hatten Sanitäter:innen vom Roten Kreuz vor Ort, falls trotz Schutzausrüstung etwas passieren sollte.