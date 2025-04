Die Teilnahme bei Olympia ist das Ziel von vielen Top-Athleten. Einen dieser Top-Athleten hat Marc Seibold für die heutige Challenge mit eingeladen. Noah Hegge soll unserer Moderatorin Julia Nageler einen kleinen Crash-Kurs im Kanuslalom geben. Im Augsburger Eiskanal, in dem Noah selbst auch trainiert, muss sie eine Challenge absolvieren!

Nur der Eiskanal ist als Challenge für Marc noch nicht genug! Nein, Julia muss zusätzlich zwei vollgefüllte Becher ans Ziel bringen. Damit sie die Challenge gewinnt, darf sie maximal die Hälfte des Inhalts verlieren. Ob sie Potenzial als Kajakslalom-Profi beweist, seht ihr hier in der neuen Challenge von „Das schaffst du nie!“.

WER IST NOAH HEGGE?

Noah Hegge ist ein deutscher Kanuslalom-Profi mit einer ziemlich spannenden Story. Nachdem er 2018 seine Ausbildung zum Konditor abgeschlossen hatte, ging’s für ihn direkt zur Bundeswehr – allerdings als Sportsoldat. So konnte er sich voll und ganz aufs Paddeln konzentrieren. Und das hat sich gelohnt: Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris schnappte er sich Bronze im Kajak-Cross – einer neuen Disziplin, die dort zum ersten Mal dabei war. Schon zwei Jahre vorher hatte er sich bei der Heim-WM in Augsburg Gold im Kajak-Teamwettbewerb geholt.