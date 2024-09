KÜSS EINEN PROMI - DIE REGELN

Aber wer oder was ist überhaupt ein Promi? Grundsätzlich sind es Personen, die durch ihre öffentlichen Auftritte und Bekanntheit in den Medien auffallen. Dies können Schauspieler, Musiker, Sportler oder andere Persönlichkeiten sein. Da die Auslegung, wer als Promi gilt, schwierig sein könnte, hat Marc festgelegt, dass es eine Person mit über 500.000 Followern auf Instagram sein muss. Das schränkt die Auswahl deutlich ein! Doch in München wird sich bestimmt jemand finden, oder? Ob Julia ein richtiges Händchen für Promis hat, seht ihr in der neuen DSDN-Folge!